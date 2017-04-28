Osmaniye'de Sebze Üretimini Geliştirme Projesi

Osmaniye'nin bahçe ilçesinde çiftçilere 193 bin 700 domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı.





Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, fide dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, ilçenin sebze yetiştiriciliğine, özellikle de yayla sebzeciliği için uygun olduğunu belirtti.





Sebze ürününün ilçenin ekonomik ürünü olarak yerini alması için çalışma yapıldığını belirten Sağlam, "Bahçe ilçesinde 2017 yılı içerisinde yine diğer tarım ve hayvancılık projelerini de uygulamaya devam edeceğiz. Sebzecilik projesinin uygun görülerek hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyorum. Sebzeciliği geliştirme projesinde yer alan tüm çiftçilerimizi kutluyorum." dedi.





İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu ise fide dağıtımıyla ilçede 200 dekar sebze bahçesi kurulacağını belirtti.





Fide dağıtımının İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Osmaniye Tarım Kredi Kooperatifi, İl Özel İdaresi, Bahçe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirildiğini ifade eden Müftüoğlu, şu bilgileri kaydetti:



"Sebze üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde ilçemizde çiftçilerimize 211 bin 200 sebze fidesi vererek 200 dekar sebze bahçe tesisi kuruyoruz. Projemize 50 bin lira İl Özel İdaresi ve 50 bin lirada çiftçi katkılı olarak toplamda 100 bin lira kaynakla gerçekleştiriyoruz. Bu gün 193 bin 700 sebze fidesini çiftçilerimize teslim ettik ve geriye kalan 17 bin 500 sebze fidesini de Haziran'da çiftçilerimize teslim edeceğiz."