Osmaniye'de Sahte Para Operasyonu

Düziçi ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 13 bin lira tutarında sahte banknot ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar neticesi ilçe merkezinde 31 YC 003 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı.



Yapılan aramada 13 bin lira tutarında sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilde bulunan H.B (37), M.K (31) ve H.Ü (24) gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.