Osmaniye'de Pulluk Çarpan Çocuk Yaralandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yolda kenarında yürüdüğü sırada bir traktörün arkasındaki pulluğun çarptığı çocuk yaralandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yolda kenarında yürüdüğü sırada bir traktörün arkasındaki pulluğun çarptığı çocuk yaralandı.
Akdam köyünde yolun kenarından yürüyen Sıla Oğlakkaya'ya (12), Arif K. (23) idaresindeki 80 LB 825 plakalı traktörün arkasında takılı pulluk çarptı.
Kazada yaralanması sonucu özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Traktör sürücüsü Arif K, jandarma tarafından gözaltına alındı.