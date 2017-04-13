Osmaniye'de Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Ölü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 DL 324 plakalı otomobil, Böcekli beldesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.



Otomobilden çevreye savrulan Ahmet Bozaslan (24), Hüseyin Kadı (20) ve Mehmet Canlı (27) yaşamını yitirdi.



Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından 3 kişinin cesedi, Osmaniye ve Düziçi Devlet hastanelerinin morguna kaldırıldı.