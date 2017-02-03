Osmaniye'de Ocak Ayı Asayiş Faliyetleri

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ocak ayında gözaltına alınan bin 94 kişiden 69'u tutuklandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında yakalama emri bulunan bin 94 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 12 tabanca, 9 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 18 bıçak, 62 gram eroin, 232 gram esrar, 23 gram Metamfetamin, 3 adet extacy hap, 160 bin paket kaçak sigara, 32 cep telefonu, 4 cep telefonu şarj aleti, sahte bin 450 lira, 1 sahte nüfus cüzdanı, 1 sahte çek ele geçirildi.



Olaylarla ilgili gözaltına alınanlardan bin 94 kişiden 69'unun tutuklandığı, bin 25'inin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.