Osmaniye'de Kapanan Yollar Açıldı

Osmaniye merkezde ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolları İl Özel İdaresi tarafından uzun çalışmalar sonucu açıldı



Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yarpuz Köyünün yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının kapandığı ve ulaşımın sağlanamadığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye kepçe ve greyder gönderdi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından 10 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.



Ayrıca kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 3, Kadirli'de ilçesinde 7, Düziçi ilçesinde 4, Bahçe ilçesinde 6, Hasanbeyli ilçesinde 3 ve Sumbas ilçesinde ise 3 köy yolu, yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. - OSMANİYE