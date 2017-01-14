Osmaniye merkezde ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolları İl Özel İdaresi tarafından uzun çalışmalar sonucu açıldı
Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yarpuz Köyünün yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının kapandığı ve ulaşımın sağlanamadığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye kepçe ve greyder gönderdi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından 10 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.
Ayrıca kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 3, Kadirli'de ilçesinde 7, Düziçi ilçesinde 4, Bahçe ilçesinde 6, Hasanbeyli ilçesinde 3 ve Sumbas ilçesinde ise 3 köy yolu, yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. - OSMANİYE
Osmaniye'de Kapanan Yollar Açıldı
Osmaniye merkezde ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolları İl Özel İdaresi tarafından uzun çalışmalar sonucu açıldıMerkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yarpuz Köyünün yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının kapandığı ve ulaşımın sağlanamadığı bilgisi üzerine çalışma...
Osmaniye merkezde ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yolları İl Özel İdaresi tarafından uzun çalışmalar sonucu açıldı
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