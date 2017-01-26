Osmaniye'de Kaçak Sigara Operasyonu

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tırda, dorsenin zemininde oluşturulan gizli bölmelere saklanan 46 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri girişinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine 80 EC 865 plakalı boş tırı durdurdu.



Detaylı arama için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürülen aracın dorsesinin zemininde oluşturulan gizli bölmelere gizlenen 46 bin paket kaçak sigara bulundu.



Tır sürücüsü S.T. (38) polis ekiplerince gözaltına alındı.