Osmaniye'de Kaçak Sigara Operasyonu

Osmaniye'de polis uygulama noktasında durdurulan 3 ayrı araçtan toplam 103 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri ile bir dinlenme tesisi girişinde oluşturulan polis uygulama noktasında şüphe üzerine 80 GG 239 plakalı tır, 80 FM 717 plakalı kapalı kasa kamyonet ve 27 VS 039 plakalı akaryakıt tankeri durduruldu.



Ekipler, sürücülerin şüpheli hareketleri üzerine detaylı arama yapılmak için araçları emniyet müdürlüğü bahçesine götürdü. Burada yapılan detaylı aramalarda tırdan 47 bin 870 paket, kamyonetten 10 bin 80 paket, akaryakıt tankerinden ise 46 bin paket kaçak sigara olmak üzere toplamda 103 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Sigaraların Adana, Mersin ve Osmaniye'ye götürülmek üzere Suriye, Van ve Şanlıurfa'dan yüklendiği ve toplam piyasa değerinin 624 bin lira civarında olduğu öğrenildi.



Araç sürücüleri Mehmet Beşir O. (28), Selim T. (40) ve Bekir K. (31) emniyette yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE