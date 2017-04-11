Osmaniye'de Kaçak Kazı Operasyonu

Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bulunan sit alanında kazı yapıldığını tespit etti.



Yapılan araştırmada, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen M.K. (47) ve K.Ö. (48) gözaltına alındı.



Yapılan aramada, bir ruhsatsız av tüfeği ile kazı yaparken kullanılan kazma ve kürek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı.