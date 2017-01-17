Osmaniye'de İş Gücü Piyasası Araştırma Raporu Açıklandı

Osmaniye İŞKUR Müdürlüğü tarafından 2016 iş gücü piyasası analiz raporu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



İŞKUR İl Müdür Vekili Hacı Akkoyun, Galericiler Sitesindeki bir tesiste düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kentte kayıtlı 17 bin 685 işsiz olduğunu, geçtiğimiz yıl 5 bin 287 kişinin işe yerleştirildiğini belirtti.



En fazla kayıtlı işsizin beden işçisi olduğunu ifade eden Akkoyunlu, şunları kaydetti:



"Kentimizde işe yerleştirme sayısı 5 bin 287'dir. Yine bu alanda en çok işe yerleştirme bin 569 kişi ile beden işçisi oldu. İl Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programlarında ilk sırada işbaşı eğitim programları geliyor. Açılan programlardan yüzde 75,3'ünün işbaşı eğitim programları oluşturuyor. İşsizlik ödeneği hak eden mesleklerde ilk üç sırada beden işçisi, satış danışmanı ve temizlik görevlisi yer alıyor. 20 ve daha fazla istihdamlı iş yerlerinin toplam çalışan sayısının 3 bin 700'ü kadın olmak üzere 20 bin 994'dür. Çoğunluk imalat sektöründe istihdam edilmektedir. Osmaniye'de en fazla çalışanı olan meslek grupları, tesis ve makine operatörleri ve montajcılar ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışan gruplardır. İş talebinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri sektörüdür. En fazla talep edilen meslekler sırasıyla vinç operatörü, pazarlamacı, ön muhasebeci, tekstil çalışanı tekstil teknikleri gibi mesleklerdir. İl genelinde açık işlerin yüzde 51,3'ü için lise ve altı eğitim talep ediliyor."



Akkoyunlu, temininde zorluk çekilen mesleklerin inşaat kalıpçısı, mobilya imalatçısı ve vinç operatörü olduğunu sözlerine ekledi.