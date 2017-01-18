Osmaniye'de Iki Aile Arasındaki Husumet Barışla Sonuçlandı

Osmaniye'de Turan ve Samur aileleri arasında geçtiğimiz yıl başlayan husumet, devreye giren büyüklerin sayesinde sona erdi. Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde Osmaniye'ye göç eden Turan ailesi ile Mehmet Akif Mahallesi'nde ki Samur ailesi arasında yaşanan silahlı kavga sonrasında 2 kişi yaralandı. Bunun üzerine oluşan husumetin barışla sonuçlandırılması için aile büyükleri devreye girdi. Kanaat önderleri, görüştükleri ailelerin mensuplarını Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şıh Nahsan Uçar Dergahı'nda bir araya getirdi. Burada barış yemeği yiyen aile fertleri dua etti.



Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, her iki ailenin kin, nefret ve düşmanlığı ellerinin tersiyle ittiğini söyledi. Kan davalı aileler arasında kötülük kapısının kapandığını, dostluk, barış ve kardeşlik için önemli adım atıldığını belirten Tahiroğlu, barış için bir araya gelen ailelerin kendilerine yakışanı yaptığını kaydetti.



Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise kentte barış ortamının sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.