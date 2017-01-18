Osmaniye'de Husumetli Aileler Barıştırıldı

Osmaniye'de Turan ve Samur aileleri arasında geçen yıl yaşanan silahlı kavgayla başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.



Akraba olan Turan ve Samur aileleri arasında geçen yıl yaşanan ve iki kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga sonrası husumet başladı. Ailelerin arasındaki husumetin son bulması için kentteki kanaat önderleri devreye girdi.



Kanaat önderleri, görüştükleri ailelerin mensuplarını barıştırmak için Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir araya getirdi.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, her iki ailenin kin, nefret ve düşmanlığı ellerinin tersiyle ittiğini söyledi.



Aileler arasında kötülük kapısının kapandığını, dostluk, barış ve kardeşlik için önemli bir adım atıldığını belirten Tahiroğlu, barış için bir araya gelen ailelerin kendilerine yakışanı yaptığını aktardı.



Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise kentte barış ortamının sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Daha sonra kanaat önderleri Nahsan Uçar, Kadir Uçar ve Mehmet Doğan, ailelerin barışması nedeniyle birlik ve beraberlik mesajları verdi.



Konuşmaların ardından iki ailenin bireyleri birbirleriyle kucaklaşarak barıştı.



Etkinlikte davetlilere yemek ikram edildi.