Osmaniye'de Genç Çiftçi Projesi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında, 54 damızlık düve dağıtıldı.



Düziçi Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Soner Çerçi, düve dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 9 genç çiftçiye düve dağıtıldığını belirtti.



İlçede 16 büyükbaş, 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve bahçesi projesinin kabul gördüğünü belirten Çerçi, "Düziçi ilçesinde Genç Çiftçi Programı'ndan yararlanmak üzere 16 büyükbaş, 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve bahçesi olmak üzere toplam 23 adet projemiz kabul gördü. Bu projelerden 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve projesi tamamlandı. Projemiz kapsamında 9 çiftçimize dağıttığımız 54 büyükbaş hayırlı olsun." dedi.



Çerçi, konuşmasından sonra genç çiftçilere düveleri teslim etti.