Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında, 54 damızlık düve dağıtıldı.
Düziçi Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Soner Çerçi, düve dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 9 genç çiftçiye düve dağıtıldığını belirtti.
İlçede 16 büyükbaş, 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve bahçesi projesinin kabul gördüğünü belirten Çerçi, "Düziçi ilçesinde Genç Çiftçi Programı'ndan yararlanmak üzere 16 büyükbaş, 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve bahçesi olmak üzere toplam 23 adet projemiz kabul gördü. Bu projelerden 6 arıcılık ve 1 yarı bodur meyve projesi tamamlandı. Projemiz kapsamında 9 çiftçimize dağıttığımız 54 büyükbaş hayırlı olsun." dedi.
Çerçi, konuşmasından sonra genç çiftçilere düveleri teslim etti.
Osmaniye'de Genç Çiftçi Projesi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında, 54 damızlık düve dağıtıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında, 54 damızlık düve dağıtıldı.
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