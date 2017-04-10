Osmaniye'de "Genç Çiftçi Projeleri" Tanıtımı

Osmaniye'de "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı'nın" tanıtımı yapıldı.





Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Ticaret Borsası'nda düzenlenen tanıtımda, 2016'da kentte projeye başvuran 159 genç çiftçinin hibe desteği aldığını belirtti.





Genç çiftçilerin hazırladığı projeleri önemsediklerini ifade eden Sağlam, "Geçen yıl büyük bir talep patlaması yaşandı ve Genç Çiftçi Başvuru Sistemi'ne 3 bin 407 adet başvuru yapıldı. Bu başvuruların 2 bin 393 adedi değerlendirme komisyonumuzca uygun başvuru olarak kabul edildi. İlimize ayrılan bütçe çerçevesinde 159 genç çiftçimiz hibe desteği almaya hak kazandı. Bitkisel üretim projelerini ise mantarcılık, seracılık ve kapama meyve bahçeleri oluşturmaktadır. Bu yılki genç çiftçi projeleri 5 Mayıs 2017 tarihinde sona erecektir. İlgilenen çiftçilerimiz bağlı bulundukları il veya ilçe müdürlüklerimize başvurularını yapabilirler." diye koruştu.



Konuşmaların ardından Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Karalar, 2017 yılı Genç Çiftçi Projelerine hibe verilmesi ile ilgili uygulama esasları, başvuru şartları ve gerekli kriterleri anlattı.