Osmaniye'de Futbol Müsabakaları Yapıldı

Osmaniye'de, Okullararası Gençler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.



Merkez sentetik sahada oynanan final müsabakasında, Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni penaltılarda yenen Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi il birincisi oldu.



Karşılaşmalar sonunda üçüncü Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncü Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi oldu.



Başarılı takımlara ve sporcularına, kupa ve madalyaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ile antrenörler tarafından verildi.



Özsarı, yaptığı açıklamada, il birinciliği müsabakalarına 20 takımın 350 sporuyla katıldığını, birinci olan takımın kenti grup müsabakalarında temsil edeceğini belirtti.