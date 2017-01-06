Osmaniye'de Fotoğraf Sergisi Açıldı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) tarafından "Osmaniye Güzeldir" temalı fotoğraf sergisi açıldı.



Osmaniye Valisi Kerem Al ve Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından açılışı yapılan sergide, 56 fotoğraf yer alıyor.



Açılış sonrasında sergiyi gezen Vali Al, fotoğraflar hakkında OTSO Başkanı Murat Teke'den bilgi aldı.



Osmaniyeli fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen 56 fotoğrafın yer aldığı serginin, pazar gününe kadar açık olacağı bildirildi.