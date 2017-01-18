Osmaniye'de Fetö'den 5 Asker ve 1 Mühendise Gözaltı

OSMANİYE merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 asker ile 1 mühendis gözaltına alındı.



Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ekiplerince, Osmaniye, Adana, Siirt, Balıkesir ve Gaziantep'te belirlenen çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. 1 üsteğmen ve 4 astsubay ile Osmaniye'de örgütün 'asker abisi' olduğu ileri sürülen 1 mühendis gözaltına alındı. Osmaniye'de sorguya alınan astsubayların, sınav soruları örgüt tarafından verilerek TSK'ya yerleştirildiği, zanlıların maaşlarının yüzde 20'sini her ay himmet olarak FETÖ'ye aktardığı iddia edildi. - Osmaniye