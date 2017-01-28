Osmaniye'de Ev Yangını

Osmaniye'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Hakan Kül'e ait Alibekirli Mahallesi Dokuzuncu Sokak'taki evde yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.



Evin boş olduğu anda çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, eşyalar kullanılmaz hale geldi.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.