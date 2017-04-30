Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin Düziçi ve Kadirli ilçelerinde çarşamba günü kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Çarşamba günü, Düziçi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ne 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Kalaycılar Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi'ne13: 00-17: 00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Topraktepe Köyü Çalışlar Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - OSMANİYE