Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin Kadirli ve Bahçe ilçelerinde cumartesi günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Nisan Cumartesi günü, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Göçmenler Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Bahçe ilçesi İstiklal Mahallesi, Çamlıca Mahallesi 09: 00-16: 00 saatleri arasında enerjisiz kalacak. - OSMANİYE