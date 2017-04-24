Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin merkez ve Kadirli ilçelerinde çarşamba günü, tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Nisan Çarşamba günü, merkez ilçeye bağlı Rahime Hatun Mahallesi 9086, 9087, 9088 ve 9091 sokaklara 13: 00-18: 00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Merkez Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - OSMANİYE