Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin merkez, Düziçi ve Kadirli ilçelerinde pazartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Nisan Pazartesi günü, merkez ilçesi Kumarlı Köyü ve Sarpınağzı Köyü ile Tecirli Bucak Kesmeburun Köyü, Kazmaca Köyü Merkez, Çamlıbel ve Nergizlik mahallelerine 12: 00-14: 00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesine 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Gökçayır Köyü Merkez Mahallesine 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Boğaziçi Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Üzümlü Mahallesine 13: 00-17: 00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Merkez Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - OSMANİYE