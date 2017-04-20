Osmaniye'de Elektrik Kesintisi
Osmaniye’nin merkez, Düziçi, Toprakkale ve Kadirli ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Osmaniye'nin merkez, Düziçi, Toprakkale ve Kadirli ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Nisan Cumartesi günü, merkez ilçe Haraz, Ulaşlı, Fatih, Baş, Karaçay, Eyup Sultan (Karaboyunlu), Hacı Osmanlı, Ali Bekirli, Cumhuriyet, Kurtuluş, Selimiye ve İstiklal Mahalleleri ile Karacalar Köyü'ne 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Dervişiye Köyü Aydınlar Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Şirinevler Mahallesi Musa Şahin Bulvarı ile Akyar Köyü Bağkur ve Hastane Mahalleleri'ne 12: 00-14: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi Damla Sokakta 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Kurtuluş Mahallesi Bilgekağan Sokakta 13: 00-17: 00 saatleri arasında, Toprakkale ilçesi Çamlıkevler Mahallesi'nde 12: 00-14: 00 saatleri arasında, Kadirli İlçesi Hardallık Köyü Akkızlar Mahallesi'nde 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Hardallık Köyü Göçmenler Mahallesi'nde 13: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. - OSMANİYE
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