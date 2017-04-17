Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin merkez, Bahçe, Düziçi ve Kadirli ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Nisan Çarşamba günü, merkez ilçeye bağlı Dervişiye Köyü Aydınlar Mahallesinde 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesinde 09: 00-12: 30 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Yarbaşı Köyü Merkez Mahallesinde 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Kiremitli Köyü ile Erdoğdu Köyü Merkez ve Yarmadibi mahallelerinde 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek. - OSMANİYE