Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye’nin merkez ve Bahçe ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin merkez ve Bahçe ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ocak Pazar günü, merkez ilçeye bağlı Alibeyli Mahallesine 10: 00-17: 00 saatleri arasında, Şirinevler Mahallesine 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Bahçe ilçesi İslam, Cumhuriyet, İstiklal, Çamlıca, Bahçeli Evler ve Yeni mahallelerine 09: 00-12: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - OSMANİYE

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