Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Ocak Çarşamba günü, Kadirli ilçesi İlbistanlı Köyü ile Karakütük Köyü Sarıböğsek, Sarıcaferli, Karalar, Karabıyıklar, Börkler, Palalar, Poluçlar, Murtcular, Tokgözler, Akarca, Köreluşağı ve Üç Kazan mahalleleri, Kösepınarı Köyü, Yusufizzettin Köyü Kadirli OSB, Pampallı ve Merkez mahallelerine 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Sumbas ilçesi Mehmetli Köyü Armağanlı Mahallesi, Yeşilyayla Köyü Galipli, Agedik, Karagedik, Fındıklar, Geyikağılı, Kayseri, Merkez, Safiyeler ve Çukurfenk mahallelerine 09: 00-12: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - OSMANİYE