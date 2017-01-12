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Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye’nin Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ocak Cumartesi günü, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. - OSMANİYE

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