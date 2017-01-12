Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ocak Cumartesi günü, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. - OSMANİYE