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Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye’nin merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ocak Pazartesi günü, merkez ilçeye bağlı Çona Köyü'ne 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - OSMANİYE

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