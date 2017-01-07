Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ocak Pazartesi günü, merkez ilçeye bağlı Çona Köyü'ne 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - OSMANİYE