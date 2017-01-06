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Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye’nin Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü, Düziçi ilçesi Uzun Banı Mahallesine 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - OSMANİYE

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