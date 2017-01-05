Osmaniye'de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin merkez ve Kadirli ilçelerinde cumartesi günü tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak Cumartesi günü, merkez ilçeye bağlı Gökçedam, Selimiye, Koçyurdu, Köyyeri ve Orhaniye Köyü 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Kadirli ilçesi Aşağıbozkuyu Köyü Gara İncir ve Hacı Çolaklı mahalleleri, Bahadırlı Köyü Kıraç, Hacı Abdiler ve Balcılar mahalleleri, Bekereci Köyü, Çiğdemli Köyü Çiğilli, Çivililer, Eşeler ve Gözübüyükler mahalleleri, Mehedinli Köyü Kesmeli Tepe, Teslimeler, Murtlutarla, Gökalan, Gedik ve Yazdamı Mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Tekerekli, Karatopaklı, Hayvalı, Döğüş Gediği, Semerciler, İspirler, Üdürükler, Çinçikler Solaklar ve Bozerler mahalleleri, Çığcık Köyü Alaybeyler Mahallesi, Yukarıbozkuyu Köyü, Kızyusuflu Köyü Tosbağlı, Cennetler, Ören, Yaylapınarı, Siteler, Acaroba, Topal Ahmetli, Kıstılar ve Çolakerollar mahalleleri ile Siteler Su Sporları Merkezine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Aşağıbozkuyu Köyü Bozkuyular Mahallesi, Çığcık Köyü Kanaali, Alaybeyler ve Merkez Mahallesi, Mezretli Köyü Kepirler Mahallesi, Topraktepe Köyü Üstüneller, Başsarılar, Çalışlar, Kabasakız, Tıbıllar ve Çankaza Mahallesi, Yukarıbozkuyu Köyü, Anberinarkı Köyü, Kümbet Köyü, Narlıkışla Köyü, Çınar Köyü, Coşkunlar Köyü, Vayvaylı Köyü, Yalnızdut Köyü, Karabacak Köyü, Tatarlı Köyü, Kesikkeli Köyü, Halitağalar Köyü Merkez Mahallesi, Mecidiye Köyü Merkez, Alisayit Çiftliği ve Yeniyer mahallelerine 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - OSMANİYE