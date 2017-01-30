Osmaniye'de Dolandırıcılık İddiası

Osmaniye'de 2 Suriyeliyi, "polis" gibi davranarak dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.



Kurtuluş ve Cumhuriyet mahallelerinde iş yeri bulunan Suriyeli H.C. ve A.A, polise yaptıkları başvuruda, kendisini "polis" olarak tanıtan bir kişinin dükkan yerlerinin ruhsatsız olduğu ve son kullanma tarihi geçmiş gıda sattıkları gerekçesiyle ceza yazma bahanesiyle para istediğini belirtti.



Polis, yaptığı araştırmada kimliğini belirlediği zanlı M.A'yı (43) otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Zanlının üstü ve araçta yapılan aramada, metal polis rozeti, kelepçe ve 2 telsiz ele geçirildi.



Zanlı M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.