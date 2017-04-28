Osmaniye'de Dolandırıcılık

Düziçi ilçesinde ilkokul öğretmenini telefonla arayan dolandırıcılar, "Tüketici kredi masraflarınızı geri ödüyoruz" bahanesiyle kart numarası ve şifresini öğrendikleri öğretmenin 3 bin 49 lirasını aldı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçayır köyünde ilkokul öğretmenliği yapan E.A (35) telefonla arayan şahıslar, "Tüketici kredinizin masraflarını geri ödüyoruz. Bunun için kart numaranız, şifreniz ve kimlik bilgileriniz gerekli" diyerek E.A ya ait kart ve kimlik bilgilerini istedi.



Olayın ardından hesabına para yatıp yatmadığını kontrol eden E.A, hesabından 3 kez toplamda 3 bin 49 liranın çekildiğini fark etti.



Durumu jandarmaya bildiren E.A, kendini dolandıran şüphelilerden şikayetçi oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.