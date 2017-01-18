Osmaniye'de Cuma Günü Elektrik Kesintisi Yapılacak

Osmaniye’nin merkez ve Düziçi ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Osmaniye'de Cuma Günü Elektrik Kesintisi Yapılacak

Osmaniye'nin merkez ve Düziçi ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak Cuma günü, merkez ilçeye bağlı Tehçi Köyü'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Ellek Köyü İrfaniye ve Aydınlar mahallelerine 09: 00-15: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - OSMANİYE

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