Osmaniye'nin merkez ve Düziçi ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak Cuma günü, merkez ilçeye bağlı Tehçi Köyü'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Ellek Köyü İrfaniye ve Aydınlar mahallelerine 09: 00-15: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - OSMANİYE
Osmaniye'de Cuma Günü Elektrik Kesintisi Yapılacak
Osmaniye’nin merkez ve Düziçi ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Osmaniye'nin merkez ve Düziçi ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
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