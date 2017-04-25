Osmaniye'de Çocuk Oyunları Şenliği programı

Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklar unutulmaya yüz tutmuş mendil kapmaca ve kiriştek (topaç) çevirme oyunları oynadılar



OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda 23 Nisan Pazar günü yapılması planlanan ancak hava muhalefeti dolayısıyla ertelenen Çocuk Oyunları Şenliği'nde konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara, bu şenliği düzenlemekteki amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş oyunları çocuklara yaşatmak olduğunu söyledi.

Şenliğin bu yıl ikincisinin yapıldığını ve geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını belirten Kara, "Kadim bir medeniyet olan ve çok büyük devletler kurmuş olan bir milletin evlatları olarak yaşadığımız bu çağda sanal ortamda kaybolmaktansa, birbirlerimizle kaynaşarak, birbirimizi tanıyarak geleceğe daha iyi, daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla ve değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek amacıyla bu festivali düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra da düzenlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından düzenlenen etkinliklerde derece alan çocuklara kupa ve altın hediye edildi. Daha sonra kurulan alanda çocuklar mendil kapmaca ve kiriştek (topaç) çevirme oyunları oynadılar.

Osmaniye Valisi Kerem Al ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara alanda kiriştek çevirmeye çalıştı.

(KSM-