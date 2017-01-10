Osmaniye'de Bankada Soygun Girişimi

Kadirli ilçesinde, bir bankanın şubesine kuru sıkıdan çevirme tabancayla soyguncu, bankanın güvenlik görevlisi tarafından kafasına zımba makinesiyle vurularak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bankaya kuru sıkı tabancayla gelen H.B. (42), silahı görevlilere doğrultarak, "Yatın, bu bir soygundur" diyerek bağırdı.



Bankanın güvenlik görevlisi A.D'nin müdahalesi ile çıkan arbedede soyguncunun elindeki tabanca ateş alırken, şubede bulunan müşteriler de panikle dışarı kaçtı.



Güvenlik görevlisi tarafından kafasına zımba makinesi ile vurularak etkisiz hale getirilen zanlıyı vatandaşlar linç etmek istedi.



Polis ekipleri tarafından linçten kurtarılan H.B, olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





H.B'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyet müdürlüğüne götürülerek öğrenildi.



Olayın görgü tanıklarından Kazım Kabaktepe, bankadan bir el silah sesi duyduklarını ve vatandaşların "soygun var" şeklinde bağırarak dışarı kaçtıklarını belirterek, zanlıyı yaralı halde gördüğünü söyledi.