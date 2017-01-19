Osmaniye'de Badminton Müsabakaları Yapıldı

Osmaniye'de okullararası gençler badminton il birinciliği müsabakaları sona erdi.



Okullar kampüsü salonunda, tekler ve çiftler kategorisinde yapılan müsabakalara, 24 okuldan 120 öğrenci katıldı.



Maçlar sonucunda, erkeklerde birinci Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Kadirli Kadirli Şehit Öğretmen Orhan Gök Anadolu Lisesi, üçüncü Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Kızlarda birinci Bahçe Anadolu Lisesi, ikinci Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Düziçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi oldu.



Müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları verildi.