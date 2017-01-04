Osmaniye'de Asayiş

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl aralık ayında gözaltına alınan 991 kişiden 99'u tutuklandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında yakalama emri bulunan 991 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sırasında yakalandı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 13 tabanca, 7 av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, 12 bıçak, 91 gram eroin, 75 kilo 266 gram esrar, 88 adet uyuşturucu hap, 51,08 gram metamfetamin, 32 bin 160 kilogram akaryakıt, 2 sahte çek ve sahte 450 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan 991 kişiden 99'u tutuklandı, 892'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.