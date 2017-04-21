Osmaniye'de Aranan 3 Bin 416 Kişi Yakalandı

Osmaniye'de 2017'nin ilk 3 ayında haklarında yakalama kararı bulunan 3 bin 416 şüpheli yakalandı.



Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yaptıkları uygulamalar sırasında, haklarında asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan yakalama kararı bulunan 3 bin 416 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



Açıklamanın devamında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 225'inin tutuklandığı ifade edilirken, icra edilen faaliyetlerde 23 tabanca, 40 av tüfeği, 16 kurusıkı tabanca, 51 bıçak, 168,44 gram eroin, 543 kilogram 825 gram esrar, 87 gram metamfetamin, 49 extacy, 60 kök dişi hint keneviri, 359 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara, 32 cep telefonu, 1 sahte 200 liralık banknot, 22 sahte 100 liralık banknot, 4 sahte 50 liralık banknot, 18 sahte 20 liralık banknot, 1 sahte nüfus cüzdanı, 1 sahte araç ruhsatı ile 3 sahte çekin ele geçirildiği belirtildi.