Osmaniye'de "Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımı" Uygulaması

Osmaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından "antibiyotiklerin akılcı kullanımı" konulu tanıtım toplantısı düzenlendi.



Sağlık İl Müdürü Mehmet Cingöz, müdürlükte düzenlenen toplantıda, antibiyotiklerin akılcı kullanımı uygulaması kapsamında hızlı antijen testi uygulamasının başlatıldığını belirtti.



Kentte aile hekimleri tarafından 2016'nın ilk altı ayında yazılan 446 bin 427 reçetenin, 193 bin 89'unda antibiyotik olduğunu, bu oranın yüzde 43'e karşılık geldiğine dikkati çeken Cingöz, şunları kaydetti:



"Antibiyotik kullanımı konusunda ne yazık ki Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktayız. Ülkemizde her gün bin kişiden 42,2'si antibiyotik kullanmaktadır. Ülkemizde aile hekimleri tarafından yazılan antibiyotik bulunan reçete yüzdesi yüzde 31'dir. Akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili olarak bakanlığımız tarafından başta aile hekimlikleri olmak üzere sağlık korum ve kuruluşlarında hızlı antijen testi kullanımına karar verilmiştir."



Cingöz, bunun için 2 bin 775 hızlı antijen testi malzemesi gönderildiğini, bunların enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından aile hekimlerine eğitim verilerek dağıtımının yapıldığını sözlerine ekledi.



Toplantıda daha sonra Sağlık İl Müdür Yardımcısı Mehmet Bahar tarafından hızlı antijen testi uygulaması anlatıldı.