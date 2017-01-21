Osmaniye'de Ambulansla Otomobilin Çarpışması - Aynı Aileden 5 Kişinin Cenazesi Yakınlarına Teslim...

Osmaniye'de, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu ölen aynı aileden 5 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.



Kadirli'den aldığı hastayı kent merkezindeki bir hastaneye bırakıp dönüşe geçen ambulansın, Osmaniye-Kadirli otoyolu Cevdetiye beldesi Kanal Köprü yakınlarında otomobille çarpışması sonucu ölen Dursun Kaya, eşi Bahar Kaya, çocukları İrem, Kaan ve Sinan Kaya'nın Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.



Yakınlarına teslim edilen cenazeler Adana Büyükşehir Belediyesine ait iki cenaze aracıyla Osmaniye'ye gönderildi. Bu sırada, ölenlerin bir yakını "Ağabeyim gitti ağabeyim."diyerek gözyaş döktü.



Osmaniye'de, Buğra Bozdağan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, dün Osmaniye-Kadirli otoyolu Cevdetiye beldesi Kanal Köprü yakınlarında Dursun Kaya'nın kullandığı 01 TB 631 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Kaya ve yanında bulunan eşi Bahar Kaya, çocukları İrem ve Kaan Kaya kaza yerinde, Sinan Kaya ise kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



Ambulans sürücüsü Bozdoğan ve yanında bulunan acil tıp teknisyeni Candan Şekerci, Kadirli ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.