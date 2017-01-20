Osmaniye'de Ambulans Otomobille Çarpıştı: 4 Ölü, 3 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de Ambulans Otomobille Çarpıştı: 4 Ölü, 3 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kadirli'den aldığı hastayı kent merkezindeki bir hastaneye bırakıp dönüşe geçen sağlık ekibinin bulunduğu Buğra Bozdağan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, Osmaniye-Kadirli otoyolu Cevdetiye beldesi Kanal Köprü yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 TB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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