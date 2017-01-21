Osmaniye'de 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazası

Osmaniye'de, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne ve baba ile çocuklarının cenazesi Kadirli ilçesinde yan yana defnedildi.



Kadirli'den aldığı hastayı kent merkezindeki bir hastaneye bırakıp dönen ambulansın, Osmaniye-Kadirli otoyolu Cevdetiye beldesi Kanal Köprü yakınlarında otomobille çarpışması sonucu ölen Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanı Dursun ve eşi Bahar Kaya ile çocukları İrem, Kaan ve Sinem'in cenazesi Adana Büyükşehir Belediyesine ait 2 cenaze aracıyla Karatepe köyüne getirildi.





Helallik alınması ve cenaze namazı kılınmasının ardından cenazeler, Sarıdüz Mahallesi Mezarlığı'nda köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.



Yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışan Dursun Kaya'nın annesi Selbi Kaya, "Kuzum, siz ölmeseydiniz de yerinize ben öleydim. Kuzularım yan yana dizildi. Ciğerlerim yandı. Sizi kurtaran olmadı mı? Bu acıya ben nasıl dayanacağım." diyerek gözyaşı döktü.



Tabutların başında dua eden yakınları, mezarların başından ayrılmak istemedi. Mezarların üzerine yatarak ağıt yaktı.



Bu arada, köylülerden Selami Karakeçili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmaniye'de hasta ziyareti sonrası oğlu, gelini ve torunlarının geleceğini söyleyen Selbi Kaya'yı, aracıyla köye götürürken kazayı gördüklerini söyledi. Karakeçeli, kaza yapanların Selbi Kaya'nın yakınları olduğunu köyde öğrendiklerini dile getirdi.



Osmaniye'de dün Buğra Bozdağan idaresindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, Osmaniye-Kadirli otoyolu Cevdetiye beldesi Kanal Köprü yakınlarında Dursun Kaya'nın kullandığı 01 TB 631 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü, eşi Bahar Kaya, çocukları İrem ve Kaan kaza yeri, Sinem Gizem ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.





Ambulans sürücüsü Bozdoğan ve acil tıp teknisyeni Candan Şekerci, Kadirli ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.