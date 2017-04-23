Osmaniye'de 23 Nisan Törenleri Ertelendi

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.



Osmaniye Valiliği tarafından alınan karar ile sabah saatlerinden itibaren devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Nisan törenleri il genelinde ertelendi.



Sabah saat 09.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koyma töreni yapıldı. - OSMANİYE