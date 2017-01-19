Osmaniye'de 103 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

OSMANİYE'de poles ekiplerinin durduğu 3 ayrı araçtaki gizli bölmelerden gümrük kaçağı 103 bin 950 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri ve yakınındaki dinlenme tesisi girişinde gerekli çevre güvenliği alarak şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama başlattı. 27 VS 039 plakalı akaryakıt tankeri, 80 GG 239 plakalı TIR ve 80 FM 717 plakalı kasa kamyoneti durduran polis, sürücülerin şüpheli hareketleri üzerine araçları detaylı arama yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürdü. Yapılan incelemelerde akaryakıt tankerinde 46 bin paket, TIR'da 47 bin 870 paket ve kamyonetten ise 10 bin 80 paket olmak üzere toplam 103 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye, Van ve Şanlıurfa'dan temin edilen ve piyasa değeri toplam 624 bin lira olan kaçak sigaraların Adana, Mersin ve Osmaniye'ye götürülerek piyasaya sürüleceği belirlendi. Araç sürücüleri 28 yaşındaki Mehmet Beşir O., 40 yaşındaki Selim T. ve 31 yaşındaki Bekir K. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. - Osmaniye