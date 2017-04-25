Osmaniye Çocuk Oyunları Festivalinde Eğlendiler

Çocuk oyunları festivalinde eğlendiler



OSMANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.



23 Nisan'da planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen festival iki gün gecikmeli olarak Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Yaşanmış, unutulmaya başlamış bir çok oyunlarının oynandığı festivalde minikler eğlenceli anlar yaşadı.



PROTOKOL DE OYNADI



Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte kağıttan uçurtma uçurdu, ayrıca kiriştek çevirdi. Protokol üyelerii daha sonra el işi ürünleri sergisini gezdi. Belediye Başkanı Kadir Kara, bu yıl ikincisi yapılan şenlikle ilgili olarak şunları söyledi:



"Kadim bir medeniyet olan ve çok büyük devletler kurmuş olan bir milletin evlatları olarak yaşadığımız bu çağda sanal ortamda kaybolmaktansa, birbirlerimizle kaynaşarak, birbirimizi tanıyarak geleceğe daha iyi, daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla ve değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek amacıyla bu festivali düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra da düzenlemeye devam edeceğiz."



Etkinliklerde derece alan çocuklara ödül olarak kupa ve altınla ödüllendirildi. Yarışmalara katılan tüm çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı. Ayrıca bir öğrenciye bisiklet, 20 çocuğa futbol topu, 20 çocuğa basketbol topu, 20 çocuğa kol saati verildi.