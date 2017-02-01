Osmangazili Judocular Milli Takımda

26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na katılan Osmangazi Belediyesi Judo takımından 10 judocu, sıkletlerinde elde ettikleri derecelerle milli takıma seçildiler.

Son yıllarda spora ve sporcuya yönelik gerçekleştirdiği yatırımlarla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, yapılan bu yatırımların meyvelerini bir bir alıyor. Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, toplamda bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na damga vurdu.

Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 21 sporcuyla mücadele eden Osmangazi Belediyespor Judo Takımı'ndan kızlarda Elif Yapıcı (44), Kader Divan (48), Kübra Şenyayla (52), Merve Çelik (63), Zinnet Gül Balkaya (70), Selem Nur Çalışkan (+70), erkeklerde ise Abdülaziz kara (50), Kerem Gül (60), Mehmet Süme (66), Yiğit Özdemir (73) sıkletlerinde ilk altı dereceye girerek milli takıma seçildi. Erkek ve kızlarda 8 sıklette yapılan müsabakalarda dereceye girerek milli takıma seçilen sporcular, Mart ayında Antalya'da gerçekleştirilecek Avrupa kupasında ülkemizi temsil edecek.

Ayrıca, 29 Ocak tarihinde yine Ordu'da yapılan ve 12 takımın yer aldığı Ümitler Türkiye 1.Ligine Terfi Müsabakaları'nda Osmangazi Belediyespor Judo Kız Takımı, Ankara Ego, Ankara Etimesgut Belediyespor'un ardından üçüncü oldu. Erkek takımı ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara Ego ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ardından dördüncü olarak, önümüzdeki sezon Türkiye 1 liginde mücadele etme hakkı kazandı.