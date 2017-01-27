Osmangazi Zabıtada Eğitimler Sürüyor

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde meslek içi eğitimler sürüyor. Osmangazi Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Avukat Eser Kumtaş, zabıtaya da görev ve sorumluluk yükleyen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunla ilgili personele bir eğitim semineri verdi.

Aynı zamanda Tüketici Hakem Heyeti Üyesi olan Avukat Eser Kumtaş, 6502 sayılı kanunun tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak gibi temel konuları kapsadığını söyledi.

Toplam 88 maddeden oluşan kanunun, uygulama aşamasında ilgili odalarla birlikte belediyelere de bir takım görev ve sorumluluklar yüklediğini ifade eden Avukat Eser Kumtaş, "Fiyat etiketleri, ürünlerin son kullanma tarihleri, ayıplı mal olup olmadığı gibi konularda denetim yetkisi zabıtaya verilmiştir. Zabıta ekipleri, perakende satışa arz edilen mal veya hizmetlerin üzerlerinde fiyat etiketi veya ücret tarifesi bulundurmayan işyerleri hakkında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği tespit tutanağı düzenleyerek, idari yaptırım kararı verilmesini sağlar. Aynı zamanda esnaf ve vatandaşı ilgili kanun hakkında bilgilendirir. Zabıta arkadaşların amacı, esnafa cezai işlem yapmak değil, hem esnafın hem de tüketicinin haklarını korumaktır. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği bu eğitimle de, zabıta arkadaşlarımız kendi görev ve sorumlulukları hakkında çok daha ayrıntılı bilgi sahibi olmuş oluyor" dedi.