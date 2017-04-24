Osmangazi, Obeziteye Savaş Açtı

Osmangazi Belediyesi, personeline yönelik kilo kontrolü programı başlattı. En fazla kilo veren personele bisiklet hediye edilecek.



Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü programa 34 personel katıldı. Program vücut kitle indeksi hesaplama ölçümleri sonuçlarıyla birlikte yaş gruplarının ölçüm sonuçlarına göre kilolu, obez ve morbidobez şeklinde sınıflandırıldı. Bir yıl sürecek programda zaman zaman eğitimler de verilecek. Programa dahil olan ve olmayan personelin sağlıklı hayat için belli aralıklarda kilo kontrolü yapılırken,öğle arasında botanik parkta tempolu yürüyüşler düzenleniyor.



Belediye olarak obeziteye savaş açtıklarını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, bir yılı kapsayan sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü programında kilo vermenin yanında, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılacağını, bisiklet ödülüyle de personeli teşvik edeceklerini söyledi.



Kilonun ve beslenme bozukluğunun birçok ciddi hastalığa davetiye çıkardığının altını çizen Başkan Dündar, "Her hastalık zordur, ama bazı hastalıklar insanın yaşama sevincini söndürüyor. Maalesefdiyabet gibi hastalıkların tedavisi bir ömür boyu sürüyor. Bu yüzden diyoruz ki, hasta olmadan sağlıklı yaşamayı öğrenelim. Spor yapalım. Kilomuzu ideal noktaya getirelim. Bizler sağlıklı olursak, çocuklarımız da sağlıklı olur" diye konuştu. - BURSA