Osmangazi, Obeziteye Savaş Açtı

Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü programa, 34 personel katıldı. Program vücut kitle indeksi hesaplama ölçümleri sonuçlarıyla birlikte yaş gruplarının ölçüm sonuçlarına göre kilolu, obez ve morbid obez şeklinde kategorilendirildi. 1 yıl sürecek programın başında sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgilendirilen katılımcılar, zaman zaman eğitimlerle de bilgilendirilecek.

Amaç, Sağlıklı Yaşamı Aşılamak

Programa dahil olan ve olmayan personelin sağlıklı yaşam için belli aralıklarda kilo kontrolü yapılırken, öğle arasında botanik parkta tempolu yürüyüşler düzenleniyor. Belediye olarak obeziteye savaş açtıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 1 yılı kapsayan sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü programında kilo vermenin yanında özellikle sağlıklı beslenmenin aşılanmasına yönelik çalışıldığını ve bisiklet ödülüyle de motivasyon oluşturulması amaçlandığını söyledi.

Dündar, "Hasta Olmadan Önlem Almak Lazım"

Kilonun ve beslenme bozukluğunun birçok ciddi hastalığa davetiye hazırladığının altını çizen Başkan Dündar, "Her hastalık zordur ama bazı hastalıklar, insanın yaşam sevincini alabiliyor. Maalesef, diyabet gibi hastalıkların tedavisi de bir ömür boyu sürüyor. Bu yüzden diyoruz ki, hasta olmadan sağlıklı yaşamayı öğrenelim. Spor yapalım. Kilomuzu ideal noktaya getirelim. Bizler sağlıklı olursak, çocuklarımız da sağlıklı olur" diye konuştu.

