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Osmangazi'nin Kentsel Dönüşüm Projeleri Fuarda
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Osmangazi'nin Kentsel Dönüşüm Projeleri Fuarda

Osmangazi Belediyesi, örnek kentsel dönüşüm projeleriyle 19 Nisan’da ziyarete açılacak Rising City Bursa Gayrimenkul ve Bursa İnşaat Fuarları’nda yerini alacak.

Osmangazi'nin Kentsel Dönüşüm Projeleri Fuarda

Osmangazi Belediyesi, örnek kentsel dönüşüm projeleriyle 19 Nisan'da ziyarete açılacak Rising City Bursa Gayrimenkul ve Bursa İnşaat Fuarları'nda yerini alacak.

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak olan fuarda, prestijli gayrimenkul yatırımları görücüye çıkacak. Yerli ve yabancı 60 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarın en iddialı projelerinden biri Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi olacak. 4 etap halinde gerçekleştirilen ve 2017 yılı sonunda yeni bir hayatın başlayacağı Soğanlı Projesi'nin dev maketi Osmangazi Belediyesi'nin standında yer alacak.

Soğanlı'nın yanı sıra Osmangazi Belediyesi'nin diğer kentsel dönüşüm projeleri de fuarda tanıtılacak. Bursa'nın yapılaşma meselesine çözüm üretmek, tarihi değerleri koruyarak yeni ve modern yaşama alanları oluşturmak düşüncesiyle Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi, Demirkapı ve Kent Meydanı kentsel dönüşümü ile Hisar kentsel yenileme projesi, Bursa İnşaat Fuarı'nda teşhir edilecek. - BURSA

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